Antalya’da, geçtiğimiz kasım ayında okul çıkışı yaya geçidinden geçerken halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eren Arıcan’a çarpan halk otobüsü şoförünün 3 yıl 4 ay ceza alması Arıcan ailesini şoke etti. Baba Barış Arıcan, “Mahkemenin 4. duruşması sonunda verdiği karar bizim için şok etkisi oluşturdu. 3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor” dedi.

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 9 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçerken, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.



“3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar”

Oğullarının hayatını kaybettiği kavşakta olanları anlatan baba Barış Arıcan, “Oğlumuzun vefat ettiği kavşak burası. Bu bölge okul güzergahı günde onlarca çocuk, yüzlerce insan buradan geçiyor. Kavşağın dört bir yanında yaya geçidi var. Oğlumuzun kaza yaptığı anda, oğlumuz kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verdikten sonra yaya geçidine iniyor. Tam ara refüjü bitirmeye bir iki adım kala otobüs hızlı bir şekilde ‘dur’ levhası olmasına rağmen durmadan hızlı bir iç dönüş yaparak oğlumuzun vefatına sebep oluyor. Mahkemenin hakimi olay yerinde tespit yapmaya geldiğinde sanığa 3 sefer 'sen bu çocuğu nasıl burada görmedin?' sorusunu sormasına rağmen mahkemenin 4. duruşması sonunda verdiği karar bizim için şok etkisi oluşturdu. 3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor. Biz bu kararın emsal olmasını istiyorduk” diye konuştu.



“Takibini bırakmayacağız”

Olayın takibini bırakmayacaklarını belirten baba Arıcan, “Bu kazadan dolayı birçok anne, baba çocuklarını ya servise yazdırdı ya da kendileri bıraktılar. Bu davanın sonucunu herkes merak ediyordu. Otobüs şoförlerinin bu vurdum duymaz tavırları, yolların tek hakimiymiş gibi biraz daha dizginlenmeleri açıdan bu davanın ısrarla bütün duruşmalarda en ağır cezayı talep etmemize rağmen ne yazık ki tabandan ceza verildi. Mahkemenin savcısı bile taksirle adam öldürmeden bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanmasını talep etti. Biz umutluyduk ne yazık ki çıkan kararla şoke olduk. Takibini bırakmayacağız. Sanığın tekrar yargılanıp en ağır cezayı alması için gerekli tüm başvuruları yapacağız. Başka çocuklar ölmesin” şeklinde konuştu.



“Şaşkın vaziyetteyiz”

Eren Arıcan’ın annesi Keziban Arıcan, “Kararla ilgili şaşkın vaziyetteyiz. Çünkü bu davanın emsal olmasını istiyorduk. İlk duruşmada bile sürücünün 8\8 kusurlu olması, bu davanın asli mahkemeye düşmesi bile bizi şaşırtmıştı. Sürücünün ağır cezada yargılanmasını istiyorduk. Ağır cezada yargılanmamasının nedeninin tek ölüm olduğu söylenildi. Ben soruyorum. Tek ölüm yada çok ölüm olmasının ağır cezada yargılanmamasının sonucu olmamalı. Tek ölümde çok ölümde can. Benim evladım gitti. 12 yaşında çocuğum gitti. Karşıdaki sürücünün 3 yıl 4 ay gibi bir sonuçla çıkması bizi çok üzdü. Burada resmen bir cinayet işlendi. Sürücü oğlumun üzerine göz göre göre otobüsü sürdü. 'Görmedim' diyerek ifade verdi. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bir evlat dünyaya kolay şekilde gelmiyor. Kolay büyümüyor. Bir can bu kadar ucuz olmamalı. Benim gözümde bu kişi katildir, cinayet işlemiştir. Sürücü çarptığını bile anlamayıp otobüsü sürmeye devam etmiş, içerideki yolcuların bağırmasına rağmen” ifadelerini kullandı.



“Benim gözümde katil”

Geniş açı ile sürmesi gerekirken dar açı ile şoförün geldiğini söyleyen anne Arıcan, “Mahkeme süresince hep onların da evine ateş düştü. Onlar da istemeden böyle bir şey yaptı diye hep empati yaptık. Ancak mahkemenin süreci boyunca şoförün soğuk kanlılığı, olay çok soğuk kanlı bir şekilde anlatması olağanmış gibi göstermesi sonucu bütün fikrimiz değişti. Benim gözümde katildir. Biz sosyal medyadan bir kampanya başlattık. 4 bin 800 civarı bir oy toplanıldı. Buraya bir trafik ışığı takılması için. Burası ışıkta olması dörtlü bir kavşak, her köşede dur levhası var. Refüjlerin burunlarının uzun olması araçların görüş açılarının yapması gereken şekilde dönmesini sağlayan bir kavşak. Bu otobüs şoförünün geniş açı ile alması gerekirken dar açıyla alıp çocuğumu kaldırımın kenarından almasını kabul edemiyorum. Burada sürücünün çok büyük hatası vardır. Bir kere yaya geçidi burası” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.