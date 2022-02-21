Başkan Uysal, “Türkiye’nin hikayesi Halit Önürlerin hikayesidir”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekli öğretmen, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci ve karikatürist merhum Halit Önür anısına düzenlenen gecede “Türkiye’nin yolculuğuyla Halit Önürlerin yolculuğu aslında aynıdır. Aynı hikayedir” dedi.



Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Teke yöresi kültürünü tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için gerçekleştirdiği ‘Ustaların İzinden’ serisi, halk kültürü araştırmacısı, derlemeci ve karikatürist merhum Halit Önür anısına düzenlenen geceyle başladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki geceye Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal’la katılırken Halit Önür’ün memleketi Burdur Kuzköy’den hemşerileri de gecede yer aldı.

Halit Önür’ün ailesinin de katıldığı gecede yeğeni kabak kemane sanatçısı Uğur Önür, oğlu karikatürist ve öğretmen Yavuz Özhan Önür, Anadolu’yu köy köy gezerek halk müziklerini kaydeden Emre Dayıoğlu ve Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan sahne aldı. Halit Önür’ün TRT repertuarına kazandırdığı 40’a yakın şarkılardan örneklerin seslendirildiği gecede ayrıca Tuncer Çetinkaya’nın hazırladığı bir belgeselin ilk gösterimi de yapıldı.



“Türkiye’nin yolculuğuyla Halit Önürlerin yolculuğu aslında aynıdır”

Yeğeni Uğur Önür, “Ustam” diye seslendiği ve 2 yıl önce 75 yaşındayken kaybettiği amcasını “Anadolu’da köyüne, ilçesine, iline yön vermiş, oraları aydınlatmış çok insan var. Halit Önür onlardan birisiydi” sözleriyle anlattı. Başkan Uysal ise, “Bir köyden çıkan Halit Önür hocamızın ya da o kuşağın temsilcilerinin, sanatçılarının, öncülerinin, öğretmenlerinin muhteşem türküler derlerken aynı zamanda harika karikatürler ve resimler yapması ne kadar büyük ve önemliyse Ortadoğu’dan çıkan Türkiye’nin muasır uygarlık düzeyini yakalaması bütün dünya kültürlerinin parçası haline gelebilmesi o kadar önemlidir. Aynı hikayedir. Türkiye’nin yolculuğuyla Halit Önürlerin yolculuğu aslında aynıdır” dedi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki gece bir Halit Önür derlemesi olan ‘Cezayir’ türküsüyle sona erdi.

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