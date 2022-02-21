Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki per\u015fembe ak\u015fam\u0131, \u00c7ello Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 konseri ile sanatseverlerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Alaturka konsepti ile sahne alacak \u2018\u00c7ello Y\u0131ld\u0131zlar\u0131\u2019 konserinde soprano Nurdan K\u00fc\u00e7\u00fckekmek\u00e7i, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner \u00d6l\u00e7en, \u00e7ello sanat\u00e7\u0131lar\u0131 Veronika Yeliz Efe, \u00c7a\u011fr\u0131 F\u0131rat Ye\u015fillik, P\u0131nar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Uluta\u015f ve Mehmet G\u00f6khan Ba\u011fc\u0131, klarinet sanat\u00e7\u0131s\u0131 Nilay Canca, perk\u00fcsyon sanat\u00e7\u0131s\u0131 Burak Tortop ve arp sanat\u00e7\u0131s\u0131 Senem \u00c7ine sahne al\u0131rken, bale sanat\u00e7\u0131lar\u0131 Esra Taner, Derya Tokg\u00f6z ve Tolga Bur\u00e7ak danslar\u0131 ile izleyicilerle bulu\u015facak.Ha\u015fim \u0130\u015fcan K\u00fclt\u00fcr Merkezi Opera Sahnesi\u2019nde saat 20.00 da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek ve fiyatlar\u0131 25 ile 40 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fen konserin biletleri Ha\u015fim \u0130\u015fcan K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Cumhuriyet Meydan\u0131\u2019ndaki opera gi\u015felerinin yan\u0131 s\u0131ra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.