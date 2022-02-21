Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler, 1420 Şubat 2022 tarihleri arasında gümrük süresi dolmuş araçların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Jandarma Trafik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda; Almanya, Polonya, Rusya, BosnaHersek, Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan çeşitli marka ve modellerde toplam 8 aracın yasal gümrük süresinin dolduğunu tespit etti. Jandarma trafik timlerince tespiti yapılan 8 araç yakalanarak Gümrük Müdürlüklerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.