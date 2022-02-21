Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla ilçedeki işsizlik sorununa katkı sağlamak için kurulan Nar Masa İşKur ofisi düzenlediği kariyer günlerinde bu hafta 277 kişi istihdam edilecek.

Döşemealtı Belediyesi ile bir otelin işbirliğiyle düzenlenecek olan kariyer günü 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Döşemealtı Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacak. Otellerde istihdam edilecek olan işçiler burada, otellerin insan kaynakları başta olmak üzere görevlendirilecekleri bölüm sorumlularıyla mülakat yapma imkanı bulacak.

İş arayan ile ve işveren arasında köprü görevi gören Döşemealtı Belediyesi Nar Masa İşKur ofisi müracaatta bulunan Döşemealtılıları bire bir ve toplu görüşme yapabilecekleri kariyer gününe katılmaya davet etti. Oteller için istihdam edilecek personeller için Döşemealtı’na servis imkanı da sağlanacak.

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