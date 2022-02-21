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Büyükşehirin Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazıları devam ediyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazısında çalışmalar, kulenin kuzey kısmında ortaya çıkarılan kale suru kalıntılarında yoğunlaştırıldı.

Büyükşehirin Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazıları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazısında çalışmalar, kulenin kuzey kısmında ortaya çıkarılan kale suru kalıntılarında yoğunlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

“Sur kalıntısı araştırılıyor”
Kulenin kuzey kısmında gün yüzüne çıkarılan kale suru kalıntıları üzerine yoğunlaştırılmış detaylı çalışmalar devam ediyor. Aynı bölgede ortaya çıkarılan seramik dinlendirme havuzunda da sağlamlaştırma çalışması sürüyor. Yine kuzey kısmında bulunan yapıların güvenliği açısından istinat duvarı örülüyor. Hıdırlık Kulesi’nin güney kısmında ortaya çıkarılan tarihi hamam kalıntısı da titizlikte temizlenerek yapının kısımları ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü detay çalışmalarında hamamın geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşılmış ve antik hamamın alt ısıtma sistemi de gün yüzüne çıkarıldı.
Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik kazısında çıkarılan mimari bloklar ve toplar geçici süreliğine koruma alanına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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