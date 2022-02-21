Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’nde 319 vatandaş 5 bin gece konakladı

Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2021 yılında 319 vatandaşa 5 bin 181 geceleme, 152 sağlık çalışanına 10 bin 511 geceleme hizmeti verdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında hizmet veren Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2021 yılında hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanlarına da ev sahipliği yaptı. Tedavi için şehir dışından ya da şehre uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veren tesis, 2021 yılında sağlığına kavuşmak isteyen hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının adeta ikinci evi oldu.



“5 bin 181 geceleme hizmeti”

Tesis 2021 yılının büyük bir bölümünü pandemi nedeniyle görev yapan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeline ev sahipliği ile geçirdi. Sağlık çalışanlarından sonra hasta ve hasta yakınlarına yeniden ev sahipliği yapan tesiste 2021 yılı içinde 319 hasta ve hasta yakınına 5 bin 181 geceleme ve 3 öğün yemek hizmeti verildi.



“Sağlık çalışanlarını ağırladı”

Tesis, 10 Nisan 2020 14 Haziran 2021tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Covid bölümünde çalışan doktor, hemşire ve ilgili sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Tesis, 17 Haziran 2021’den 31 Ağustos 2021’e kadar ise Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alanya’ya aşı çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen sağlık personellerine tam kapasite hizmet verdi. Bu süreçte 152 sağlık çalışanına 10 bin 511 geceleme hizmeti verildi.

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