Muratpaşa Belediyespor yeniden lider

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Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyesi’ni 32’lik setlerle yenerek liderliği devraldı. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol’la karşılaşacak.



Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 18’nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılamada ilk set 2725 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti aynı skorla Murtpaşa’nın Sultanları alırken üçüncü seti Muratpaşa 2514 kazandı. Dördüncü set, 2523 Çanakkale’nin üstünlüğüyle geçilirken uzatma setini Muratpaşa 157 kazandı ve karşılaşmadan 32 galibiyetle ayrıldı.

Muratpaşa, Karşıkaya’nın mağlup olduğu haftada aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Playoff öncesi ligin bitimine 4 hafta kala yeniden lider olan Muratpaşa, bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u konuk edecek. Haftayı, Karşıyaka galibiyetiyle geçen Sakarya temsilcisi ve Muratpaşa arasındaki karşılaşma 26 Şubat Cumartesi saat 16.00’da başlayacak.

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