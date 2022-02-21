Otizmli çocuklar, ektikleri ürünlerin hasadını yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli çocuklar, ektikleri ürünlerin hasadını yaptılar

DHA

Otizmli çocuklar, ektikleri ürünlerin hasadını yaptılar


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesi ile ekim yapan otizmli çocuklar, ilk hasatlarını da yaptı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan etkinlikte konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Toprak zaten insanı rehabilite eden bir oluşum. Burada çocukların tohumun bir ürüne nasıl dönüştüğünü görmeleri, onların gelişiminde çok önemli" dedi.
Otizmli çocukların eğitimini desteklemek ve toprakla buluşmalarını sağlamak için Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin iş birliği ile hazırlanan 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesi, ilk meyvelerini verdi. 3 ay önce üniversite içerisindeki ekilen kışlık sebzelerin hasadını yine otizmli çocuklar yaptı.
HASAT EDİLEN SEBZELERE EVE GİDECEK
Çocukların toprakla buluştuğu ve bir sebzenin tohumdan ürüne dönüşme sürecine şahit olduğu projenin ilk hasadını yapan çocuklar, topladıkları sebzeleri de evlerine götürdü. Hasat sonrasında ise çocuklara sertifikaları verildi. Süreklilik kazanan projeyle mevsime uygun sebzelerin ekileceği alanda çocuklar, ekimlerine ve hasatlarına yıl boyu devam edecek.
'HER 50 ÇOCUKTAN 1'İNDE OTİZM GÖZÜKÜYOR'
Proje sayesinde otizmli çocukları toprakla buluşturduklarını söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Her 50 çocuktan 1'inde otizm gözüküyor. Bu çocukların bir şekilde rehabilite edilip artık ailelerinin 'Bu çocuk büyüyünce ne olacak' demesinden kurtulmak için bizlerin bir şekilde eğitimde yol göstermemiz gerekiyor. Toprak zaten insanı rehabilite eden bir oluşum. Burada çocukların tohumun bir ürüne nasıl dönüştüğünü görmeleri, onların gelişiminde çok önemli. Bu çalışmanın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
'BÖYLE ETKİNLİKLER ÇOK KIYMETLİ'
13 yaşındaki otizmli oğlu Bahadır ile otizmden haberdar olduklarını söyleyen AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik "3 ay önce çocuklarımızla ilk dikimi yapmıştık. Bugün hasadını topluyoruz. Otizm bir farklılık ve bir farkındalık yaratmamız gerekiyordu. Bu çocuklar için dışarıda bulunmak, böyle üretim yapmak çok önemli. Onların psikolojik durumları açısında da böyle etkinlikler çok kıymetli. Oğlum Bahadır olmasaydı; burada yoktum. Çünkü böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Toplumda bu bilinçlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Burada sağlık, spor, bilim, eğitim olayı var. Hepsini bir arada yaşabiliyoruz" diye konuştu.
'YIL BOYU ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Etkinliğin çocuklara çok iyi geldiğini ve devamlılığını sağlayacaklarını belirten AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan "Otizm, toplumda yüksek oranda görülüyor. Tarım sadece üretmek değil; 'yeşil terapi' dediğimiz bir terapi kolu haline geldi. Bunun bir örneğini burada görüyoruz. Burada 3 ay önce dikimini yaptığımız tüm kışlık sebze türlerini şu anda çocuklarımız hasat ediyor. Bu etkinlik burada kalmayacak. Bahar döneminde de yeni türler ekerek üretime devam edeceğiz. Otizmli çocuklarımızla yıl boyu üretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 
'ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE OLDU'
Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise şöyle konuştu: "Toplam 26 çocuğumuz burada daha önce ektikleri ürünlerin hasadını yapıp, sertifikalarını aldı. Çok yönlü bir proje oldu. Burada çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de toprakla temas ederken ailelerimiz de biraz nefes almış oluyor. Ziraat fakültesi öğrencileri de burada bir sosyal sorumluluk projesine ortak olmuş oluyorlar. Toplanan ürünlerimizi yavrularımız evlerine götürecek." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-02-21 15:31:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
YEREL HABERLER Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 ...
Otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı
Manyas Gölü’nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl Jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Manyas Gölü’nde 35 gün önce kayboldu, Antalya İl ...
3 yaşındaki oğlu kazada ölen annenin zor anları
YEREL HABERLER 3 yaşındaki oğlu kazada ölen annenin zor anları
Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu Motosikletin çarptığı kişinin yere düşüp parçalanan tavuğunu sürücüden istemesi gülümsetti
YEREL HABERLER Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden ...
1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı
YEREL HABERLER 1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet ...
Alkol masasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine teslim edildi 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Alkol masasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden ...
Muratpaşa Belediyespor yeniden lider
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor yeniden lider
Korkuteli'de karlar eriyor, sulama suyu barajının seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Korkuteli'de karlar eriyor, sulama suyu barajının ...
Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’nde 319 vatandaş 5 bin gece konakladı
YEREL HABERLER Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’nde 319 ...
Kepez’de pedallar 120 dakika yarıştı
YEREL HABERLER Kepez’de pedallar 120 dakika yarıştı
Büyükşehirin Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazıları devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazıları ...
Kazada 3 yaşında oğlunu kaybeden annenin zor anları: “Ali’m” diyerek morgun kapısına koştu Antalya’da meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatın kaybetti Cenazeyi almak için morg önüne gelen aile güçlükle ayakta durdu Morga doğru koşan anneyi yakınları sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazada 3 yaşında oğlunu kaybeden annenin zor anları: ...
Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam
YEREL HABERLER Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam
Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor Kumluca’dan yurt dışına tanesi 50 TL’ye yumurta satıyor
YEREL HABERLER Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor Kumluca’dan ...
Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu
YEREL HABERLER Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el ...
Antalya'da ev ve iş yeri hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da ev ve iş yeri hırsızı tutuklandı
Alanya’da asfalt yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Alanya’da asfalt yenileme çalışmaları
Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik ...
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası cinayetle bitti 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası cinayetle ...
Çello Yıldızları ‘Alaturka’ Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER Çello Yıldızları ‘Alaturka’ Antalya DOB sahnesinde
Başkan Uysal, “Türkiye’nin hikayesi Halit Önürlerin hikayesidir”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Türkiye’nin hikayesi Halit Önürlerin ...
Kazada 12 yaşındaki oğullarını kaybeden aile, mahkemenin kararı ile şoke oldu Baba Barış Arıcan: "Mahkemenin 4. duruşması sonunda verdiği karar bizim için şok etkisi oluşturdu, 3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar" Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor, biz bu kararın emsal olmasını istiyorduk" Anne Keziban Arıcan: "Kararla ilgili şaşkın vaziyetteyiz, çünkü bu davanın emsal olmasını istiyorduk"
YEREL HABERLER Kazada 12 yaşındaki oğullarını kaybeden aile, ...
'Denizanası çarpmasında tatlı su dökmeyin'
YEREL HABERLER 'Denizanası çarpmasında tatlı su dökmeyin'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.