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Diskotekteki köpek balığı, yeni yaşam alanına nakledildi

DHA

Diskotekteki köpek balığı, yeni yaşam alanına nakledildi


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki gece kulübünde, akvaryum içinde 10 yıldır tutulan köpek balığı 'Summer', yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar sonrası il merkezindeki yeni yaşam alanı akvaryuma nakledildi.
Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da gece kulübündeki 10 metrekarelik akvaryum içinde beslenen 60-70 santim boyunda, 6-7 kilo ağırlığındaki köpek balığı, 10 yıl önce satın alındı. 'Summer' adı verilen siyah uçlu köpek balığı, eğlenmek için gelenlerin ilgisiyle karşılaştı. Eğlenmeye gelenler, köpek balığı ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Eğlence mekanına gelen Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) 'Summer'ın durumunu bildirdi. Bunun üzerine PETA'dan işletme sahibine, köpek balığının doğal ortamına bırakılması yönünde uyarı geldi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, balığın işletmeden alınıp uygun koşullara kavuşturulması talimatını verdi. Belediye yetkilileri de kent merkezinde yer alan Avrupa'nın en büyük tüneline sahip akvaryumunun yetkilileriyle görüşerek, 'Summer'ı buraya nakletmek için harekete geçti.
ÖNCE SU ARDINDAN BALIK ALINDI
Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekip, köpek balığını almak için sabah saatlerinde eğlence merkezine geldi. Burada işletme sahipleri tarafından karşılanan ekip, önce köpek balığının bulunduğu suyun tuzluluk, ısı ve oksijen seviyesini ölçtü. Ardından su, kamyonet içindeki dev tanka aktarıldı. Aktarma işlemi 1 saat sürdü. Su seviyesi düşen akvaryuma görevli, çıplak ayakla girerek köpek balığını branda ağla yakaladı. Güçlükle kontrol edilen köpek balığı 'Summer', hızla kamyonet içerisindeki tanka alındı. Tank içine de özel cihaz yerleştirilerek yolculuk süresince köpek balığına oksijen desteği sağlandı.
50 BİN DOLAR TEKLİF EDEN OLMUŞ
İşletme yetkilisi Ahmet Uyar, 10 yıl boyunca taze balıkla beslenen köpek balığının bulunduğu akvaryumun başında her gece bir güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini, akvaryuma yaklaşılmaması için etrafına demir bariyerler yerleştirildiğini anlattı. Balığın bir akvaryumcudan 10 santimetre boyundayken alındığını kaydeden Uyar, "Ayrılmak bizim için biraz zor olacak ancak daha iyi bir yerde olacağı için de sevinçliyiz. Hüznü ve sevinci aynı anda yaşıyoruz. 'Summer'ı almak isteyenler oldu hatta spor dünyasından birkaç isim 50 bin dolar teklif etti ama kabul etmedik. Bu alanda yeni bir projemiz olacak. Akvaryum duracak ve yerine daha farklı balık türlerini düşünüyoruz. Sesten, ışıktan rahatsız olmayacak balık türleri olacak" diye konuştu.
Ahmet Uyar, balığın ses ve ışık sisteminden rahatsız olmadığını, bunun defalarca inceleme yapan uzmanlar tarafından rapor edildiğini de dile getirdi. 
Büyükşehir Belediyesi'nde görevli su ürünleri mühendisi Nazif Ay ise köpek balığının yaşadığı alanda aslında rahatsız olmadığını söyledi. Uygun koşullar oluşmasaydı balığın büyümeyeceğini ve bir süre sonra öleceğini de anlatan Ay, "Tropikal tür. İşletme balığa son derece iyi bakmış. Sağlıklı durumda. Sadece daha iyi bir yerde yaşaması için taşıyoruz" dedi.
AYNI TÜRDE 5 KÖPEK BALIĞIYLA YAŞAYACAK
2 saatlik yolculuğun ardından 'Summer', Antalya merkezdeki yeni yuvasına getirildi. Burada görevlilerce alınan 'Summer', birkaç günlüğüne misafir edileceği ve gözleneceği tanka yerleştirildi. 'Summer', 21 gün sonra 37 metrekarelik, içinde 37 ton su bulunan, aynı türde 5 çeşit köpek balığının bulunduğu akvaryumda yaşayacak. Köpek balığı 'Summer'ın tüm ömrünü akvaryumda geçirdiği ve insan tarafından beslenmeye alıştığı için doğal yaşam ortamına dönmesinin mümkün olmadığı, bundan sonraki yaşamını akvaryumda sürdüreceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-02-22 09:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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