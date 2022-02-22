İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından ‘Aşksız Hayat’ konseri

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti ‘Aşksız Hayat’ isimli konser ile 24 Şubat Perşembe günü sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti bu kez ‘Aşksız Hayat’ isimli konser ile müzikseverler ile buluşacak. Heyet, Antalyalılara müzik ziyafeti sunacak. Konser, 24 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.



“Aşkın farklı hallerini yansıtan eserler”

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Şef Aydemir Tuncer’in, repertuvarını Şubat ayı içerisinde hayatını kaybeden Türk müziği bestekarları Cevdet Çağla, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Şerif İçli, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos, Ahmet Mükerrem Akıncı, Sadettin Kaynak ve Muhlis Sabahattin Ezgi’nin aşka dair bestelerinden seçerek hazırladığı konserde Türk Sanat Müziği İcra Heyeti aşkın farklı hallerini Antalyalı müzikseverler için seslendirecek.

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