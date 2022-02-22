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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndan Erasmus projesine destek

İHA

Konyaaltı’ndan Erasmus projesine destek

Erasmus Plus Projesi kapsamında 6 farklı ülkeden Antalya’ya gelen farklı meslek gruplarına mensup 26 genci, Konyaaltı Belediyesi, HayatPark içerisinde düzenlediği organizasyon ile karşıladı.
Konyaaltı Belediyesi, Erasmus Plus Projesi kapsamında kente gelen 26 gence ev sahipliği yaptı. 6 farklı ülkeden kente gelen ve içlerinde insan hakları avukatı, aşçı, mekanik mühendisi gibi farklı meslek grubu mensuplarını da barındıran gençler, 1725 Şubat tarihleri arasında hem Antalya’yı tanıyacak hem de sanat yoluyla öğrenme ve öğretme deneyimi fırsatı yakalayacaklar.

“Türk Bayrağı çizdi”
Proje kapsamında gelen misafirlere, HayatPark Kır Kahvesi yakınında Konyaaltı Belediyesi desteğiyle bir de organizasyon düzenlendi. Farklı ülkelerden bir araya gelmiş insanların, bütün farklılıklarını dışarıda bırakarak, yalnızca sıcak ve soğuk renklerle bir parşömene bıraktıkları çizimlerle iletişim kurdukları bu etkinlikte gençler, sanatın, öğrenme ve öğretmeye olan katkısını deneyimlediler. HayatPark içerisinde vakit geçiren Konyaaltı sakinlerinin de dikkatini çeken organizasyona Hindistan’dan katılan Jason Daniel, farklı çizimlerinin yanında bir de Türk Bayrağı resmederek çevredeki insanlardan da alkış aldı.

“Kentimizin tanıtımı asli görevimiz”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’nın tanıtımına katkısı olacak projelerin daima destekçisi olduklarını söyledi. Esen, "Kısa bir zaman önce Macaristan’dan yine aynı proje kapsamında gelen öğrencilere de belediyemizde staj imkanı tanımıştık. Yeni gelen misafirlerimizi de renkli bir organizasyon ile karşıladık. Kentimizin tanıtımına destek olmak asli görevimizdir. Gençlere başarılı bir proje süreci diliyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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