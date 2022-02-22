Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı 2.02 alkollü çıkan sürücüye 7 bin 348 TL para cezası uygulandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjdeki elektrik panosuna çarptı. Otomobili kullanan şahsın alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Kazanın ardından yapılan kontrolde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 7 bin 348, araç sahibine 3 bin 674 olmak üzere toplam 11 bin 22 TL para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Salkımevler Bayır Mezarlığı yakınında meydana geldi. Kaza, Hüdai U'nun kullandığı 07 AHK 533 plakalı otomobiliyle virajı alamayarak refüje çıkması ve elektrik panosuna çarpması sonucunda meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araç sürücüsü Hüdai U'nun sürücü belgesinin olmadığı ve 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri araç sürücüsü Hüdai U'ya alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 7 bin 348, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kimseye aracını vermekten 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 11 bin 22 TL para cezası uyguladı. Araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

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