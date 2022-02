Türk medyasının en önemli fotoğraf ödülleri Antalya’da belirlenecek Dev jüri Antalya’da toplanıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin, 37 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının jüri üyeleri açıklandı. Antalya’daki Aska Lara Otel’de 2528 Şubat tarihleri arasında yapılacak, Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi, medya ve fotoğraf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.



"Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonu"

Türkiye’nin aralıksız olarak en uzun süredir düzenlenen fotoğraf organizasyonunda Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması 6 kategori de düzenleniyor. Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jüri başkanlığı koltuğunda usta isim Coşkun Aral olacak. Spor Toto Spor Fotoğraflar kategorisinde ise jüri başkanlığını AP Türkiye Fotoğraf Editörü Francisco Seco yapacak. Türkiye’nin tanıtımına yönelik uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşınan Türkiye Güzellikleri Ödülleri’de yine bu organizasyon çerçevesinde sahiplerini bulacak. Türkiye Güzellikleri jüri başkanı ise usta isimlerden Mustafa Seven. Lise ve üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4. kez gerçekleştirilen Ara Güler Özendirme Ödülleri’de burada belirlenecek. Ayrıca, jüri koltuğundaki seçkin isimler arasında Pulitzer Ödüllü tek Türk gazeteci olan Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, İHA Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, portre fotoğrafının ustalarından Mehmet Turgut, İlhan Eroğlu ve Sefa Yamak’ta yer alıyor.



"Öğrencilerle buluşma"

Jüri toplantısı için Antalya’ya gelen usta isimler, Akdeniz Üniversitesi’nde 28 Şubat günü gençlerle buluşuyor. Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’ndan direk Antalya’ya gelen AP Türkiye Fotoğraf Editörü Francisco Seco, Türkiye ve dünyanın yıldız isimlerini fotoğraflayan portre fotoğrafçılığının usta ismi Mehmet Turgut ve 1.6 milyon takipçisi ile İnstagram’da Türkiye’nin dünya markalarından foto muhabiri Mustafa Seven gençlere ve fotoğraf tutkunlarına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bu alandaki tecrübelerini aktaracak.



"Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz"

Yılın Basın Fotoğrafları jüri toplantısının, yalnızca fotoğrafların değerlendirildiği bir etkinlik olmadığını dile getiren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel şunları söyledi:

“Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımı adına uzun yıllardır jüri toplantılarımızı burada yapıyoruz. Burada yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Örneğin, yarışma jürisi için Antalya’ya gelen isimler, Akdeniz Üniversitesinde de söyleşi ve sunumlarla tecrübelerini gençlere aktaracak. ‘Türkiye’nin Güzellikleri’ uluslararası sergilerde ülke tanıtımı adına kullanılıyor. Burada seçilen fotoğraflar ilk olarak Antalya’da 1113 Mart’ta düzenlenecek Diplomasi Forum’unda sergilenecek. Ara Güler Özendirme Ödülü ile gençleri fotoğraf alanında destekliyoruz. “Sıfır Atık Özel Ödülü” ile bu alandaki farkındalığa destek oluyoruz.”



Yılın basın fotoğrafları 2022

Coşkun Aral(Foto Muhabiri), Tolga Adanalı (Depo Photos Fotoğraf Editörü), Adem Altan( AFP Foto Muhabiri), İrfan Altıkardeş (İHA Genel Koordinatörü), Bünyamin Aygün (Demirören Medya Fotoğraf Direktörü), İlhan Demir(Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri), İlhan Eroğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Rıza Özel( Hürriyet Foto Muhabiri TFMD Başkanı), Francisco Seco ( AP Türkiye Fotoğraf Editörü), Mustafa Seven( Foto Muhabiri), Murad Sezer (Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü), Mehmet Turgut ( Fotoğraf Sanatçısı), Sefa Yamak( Fotoğraf Sanatçısı), Uğur Günay Yavuz ( Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı



Özel jüriler

Nikolaus Meyer Landrut AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi, Davut Çetin( Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Ramazan Aslan( Aska Yönetim Kurulu Başkanı), İlknur Gündoğmuş (Spor Toto Teşkilat Başkanlığı), Halil İbrahim İzgi ( Türk Kızılayı), Cumhur Özen (SGDDASAM)

