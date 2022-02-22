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Döşemealtı Nikah Dairesi’nde özel gün yoğunluğu

İHA

Döşemealtı Nikah Dairesi’nde özel gün yoğunluğu

Takvimde 22. 02. 2022 tarihini evlilik yıl dönümü olarak seçen gençler, Döşemealtı Belediyesi Nikah memurluğuna müracaat etti.

Özel tarihte nikah kıymak isteyen çiftlerin işlemlerini yapan Döşemealtı Belediyesi nikah memurları, başvuru yapan 4 çiftin nikahını kıyarak mutlu günlerini atılan imzayla ölümsüzleştirdi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, bu mutlu günde Nar Masa personeli Erkan Ümmüşen Özkan çiftinin nikahını kıydı. Dünya evine giren çiftlere bir birlerini hiç kırmamaları öğüdünü veren Başkan Turgay Genç, “ En kutsal müessese olan evlilik kurumunun tüm çiftlere huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu özel günde birbirlerine ‘İyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta’ diye söz veren gençlerimize ve ailelerine bu birlikteliklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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