Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

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Antalya'da hırsızlık suçlarından 15 ve 34 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “hırsızlık ” suçundan 34 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Y. ile yine “hırsızlık ” suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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