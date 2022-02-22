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Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde üst üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan ve haftayı 31 puanla 14. sırada tamamlayan Antalyaspor'da gözler zorlu Adana Demirspor deplasmanına çevrildi. Bu sezon üst üstte ikinci kez iki maçlık galibiyet serisi yakalan kırmızıbeyazlılar Adana Demirspor deplasmanından da puan yada puanlar hedefliyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktiksel ağırlıklı çalışma yaklaşık 2 saat sürdü Antrenmanın son bölümü yağmur altında gerçekleştirildi.
Kırmızıbeyazlı futbolcuların bir hayli moralli olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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