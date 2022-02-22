Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun

Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.



Olay, saat 20.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki Migros market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticari taksiyle bölgeye gelen 25 yaşlarında yüzünde siyah cerrahi maske bulunan şüpheli bir kişi, kapısını dirseğiyle açtığı markete girdi. Şüpheli içeri doğru yönelerek üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği görevliye uzattıktan sonra bir miktar parayı alıp dışarı çıktı. Şüpheli durdurduğu bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri ticari taksi şoföründen bıraktığı bölgede şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Kasadaki sayım çalışmalarının devam ettiği şüphelinin, 3 ile 5 bin TL arasında bir parayı çaldığı tahmin ediliyor.

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