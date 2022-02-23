Silahla marketi soydu, tavuk kümesinde yakalandı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir zincir marketin şubesinde çalışanı silahla tehdit edip kasadaki yaklaşık 5 bin TL'yi alıp kaçan O.A., evinde, saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi´nde meydana geldi. Taksiyle gelen yüzünde cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki erkek, zincir marketin şubesinin kapısını dirseğiyle itip açarak içeri girdi. Şüpheli, yanındaki tüfeği çıkarıp kasiyere doğrultarak para istedi. Şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL´yi alarak durdurduğu taksiye binip bölgeden uzaklaştı.

Çalışanların durumu 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin O.A. olduğunu tespit etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde evine operasyon düzenlenen O.A. saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakaladı.

Gözaltına alınan O.A., sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. O.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-02-23 11:28:18



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