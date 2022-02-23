Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu telef ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle vurarak öldürüp, daha sonra kesmeye başlayan şüpheliler köylüleri görünce kaçtı.

Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi'nde dün akşam bir yabani inek ve 8 aylık yavrusu tüfekle öldürüldü. Şüpheliler hayvanların etini parçalamaya başladığı sırada mahalle sakinlerinin bölgeye geldiğini görünce hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine Kızılalan mevkiine gelen Mahalle Muhtarı Nuri Köseloğlu ve mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, olay yeri inceleme, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ineğin mahalle kırsalında sürü halinde gezen yabani inek olduğu, ineğe 3, yavrusuna 1 domuz kurşunu isabet ettiği belirlendi. Telef olan hayvanlar, gerekli incelemelerin ardından kazılan çukura gömüldü.

Yaylaalan Mahallesi kırsalında çok sayıda yabani inek bulunduğunu belirten Yaylaalan Mahallesi Muhtarı Nuri Köseloğlu, ”Yakın zamana kadar köyümüzde doğurmayan inekler ilkbaharda beslenmeleri için dağa salınır, sonbaharda geri gelirdi. Bu sığırlar geri gelmeyip dağda yaşamını sürdüren ve çoğalan sığırlar. Bunlar kovsan gitmez, köyümüzün geçim kaynağı olan defneler başta olmak üzere ekili alanlara zarar verir. Bir türlü bunlardan kurtulamıyoruz. Zaman zaman bu sığırların çalındığını, tüfekle vurulup satıldığını duyduk. Sadece bizim köyümüzün değil, komşu köylerin de başının belası” dedi.

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