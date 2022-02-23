40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek

DHA

40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un merhum babası Ali Haydar Ersoy'un vasiyeti ile başlanan projede; Ormana'daki 40 düğmeli ev, 6 milyon liraya yeniden düzenlenip, 1 yıl içinde turizme kazandıracak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar, çocukları tarafından 'Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi' kapsamında Antalya Valiliği'ne verildi. Projeye 2019 yılında başlandı, Ormana'nın tarihi ve kültürel kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.
Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabı bitti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2019 yılı kararıyla da uygun bulunan projede, o dönemki karşılığı 3,1 milyon TL olan Ali Haydar Ersoy'un 500 bin dolarlık hibesi ve valilik ödeneğiyle birlikte toplam 6 milyon 395 bin TL bedelle Ormana'nın Atatürk Caddesi, köy mezarlığı, okulu, camisi, tüm sokaklarının yol iyileştirmeleri ve aydınlatma çalışmaları geçen yıl tamamlandı.
İlk etabın vatandaşlarca olumlu karşılanmasının ardından ikinci etap için Antalya Valiliği bölgede inceleme yaptı ve yapım tekniği nedeniyle 'düğmeli' olarak anılan tarihi 40 evi yenilemek için 29 Kasım 2021'de ihale açtı. 63 firma davet edildi ve 9'u teklif verdi. İhaleyi yaklaşık 6 milyon liralık teklifle alan şirket, çalışmaya başladı. Taşınmazlar bölge mimarisine uygun konservasyon işleminden geçirilecek.
Antalya Valiliği Kültür Varlıklarını Koruma Müdürü Cemil Karabayram, alanda inceleme yaptı. İkinci etap çalışmaların sürdüğünü anlatan Karabayram, "Antalya Valimiz Ersin Yazıcı çalışmaları yakından takip ediyor. Betonarme yapılar, bölge mimarisine uygun hale getirilecek. Ayrıca en önemli unsurlardan biri de tarihin taşınmaz kültür varlıkları olan evler, mevcut dokuları konservasyon ve iyileştirme yöntemleri kullanılarak renk doku ve bütünlük algısı yok edilmeyecek. 40 ev yeniden hayat bulacak. Bu kapsamda yürüme yolları, alt yapı sistemleri de yeniden kurgulanarak, Ormana 2023 yılına kültürel turizm alanı olarak kazandırılacak" dedi.
300 YILLIK GEÇMİŞTEN GELİYOR
Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçelerinde geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evlerin adı mimarisinden geliyor. Sedir katran ağacından kesilen ahşap, birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor. Binaya yığılan taşlarda harç ve çimento kullanılmıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler deniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-02-23 12:45:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım
Muratpaşa Belediyesi 8 Mart'ta mor şemsiye ile yürüyecek
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi 8 Mart'ta mor şemsiye ile ...
Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet mücadelesi
YEREL HABERLER Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet ...
Antalya'da kumar oynayan 100 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Antalya'da kumar oynayan 100 kişiye ceza yağdı
Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu telef ettiler
YEREL HABERLER Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu telef ...
Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı
YEREL HABERLER Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya ...
Antalya DOB mart ayında 12 temsil ile Antalyalıların karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Antalya DOB mart ayında 12 temsil ile Antalyalıların ...
Antalya’da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel akar gibi dolu aktı
YEREL HABERLER Antalya’da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel ...
Silahla marketi soydu, tavuk kümesinde yakalandı
YEREL HABERLER Silahla marketi soydu, tavuk kümesinde yakalandı
Antalya'da jandarmanın hayvanlarına kavuşturduğu besici büyük mutluluk yaşadı Jandarma hırsızları Isparta'da yakaladı, çalınan hayvanları ise Antalya'da buldu Eşinin bileziklerini satıp aldığı 50 bin TL değerindeki iki büyükbaş hayvanına kavuşan besici sevince boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmanın hayvanlarına kavuşturduğu ...
Nemli ortamda saklanan gıdalardaki ölümcül tehlike
YEREL HABERLER Nemli ortamda saklanan gıdalardaki ölümcül tehlike
Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine ...
Aksu'da çıkan hortum onlarca seraya zarar verdi Plastik seraların yıkıldı, cam seraların camları kırıldı
YEREL HABERLER Aksu'da çıkan hortum onlarca seraya zarar ...
Genç beyinlere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" konulu farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Genç beyinlere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" ...
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya turizmi ve Türkiye ekonomisi için hayati bir yıl”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya turizmi ve Türkiye ...
Kumluca’da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kumluca’da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli ...
Tüfekli gasp şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
YEREL HABERLER Tüfekli gasp şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
Antalya'da zincir markette pompalı tüfekle gasp
YEREL HABERLER Antalya'da zincir markette pompalı tüfekle gasp
Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
YEREL HABERLER Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli ...
Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 ...
Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: ...
Muratpaşa’da 22.02.2022 yoğunluğu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 22.02.2022 yoğunluğu
Elmalı’da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere jandarmadan plaket
YEREL HABERLER Elmalı’da 5 yıl içerisinde ceza almayan sürücülere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.