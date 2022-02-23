Başkan Tütüncü:" Hayalim Kepez'e üniversite kazandırmak" Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tütüncü:" Hayalim Kepez'e üniversite kazandırmak" Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, gençlerle buluşmaya devam ediyor

İHA

Başkan Tütüncü:" Hayalim Kepez'e üniversite kazandırmak" Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Geldiğimiz günden itibaren Kepez’i, spor alanlarıyla, sosyal alanlarıyla ve spor organizasyonlarıyla güçlü bir ilçe haline getirme çalışıyoruz. Ancak Kepez’e üniversite kazandırmak en büyük hayalimdir” dedi.

Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi gençleriyle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Ayşegül Atay’ın üstlendiği gençlik buluşmasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Tütüncü öğrencilerin sorularına samimiyetle yanıtlayarak eğitim hayatını ve belediye başkanlığına giden süreci anlattı. Belediye başkanı olmayı çocuk yıllarında karar verdiğini ifade eden Tütüncü, “Hayallerimi gerçekleştirmek için Belediye Başkanı oldum” dedi.
"Kepez'in farkı bizim farkımız"

Diğer belediyelerden farklarının, Kepez’in farkı olduğunu dile getiren Hakan Tütüncü, " Kepez potansiyeli yüksek dinamik yapıya sahip bir ilçedir. Bizde göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren hemşerilerimize layık olmaya ve onları mutlu etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Gençlerle buluşmaktan mutlu olduğunu ifaden eden Başkan Tütüncü “ Haftanın belirli günlerinde gençlerle bir araya geliyoruz. Bugün de Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesini ziyaret etmek nasip oldu. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.
"Kepez'e 140 okul"
Kepez ile ilgili gelecek planlarınız nedir? sorusuna Başkan Tütüncü “2009 yılında göreve ilk geldiğimde Kepez’de yoğun bir gecekondu hayatı vardı. Göreve gelir gelmez ilk olarak Kepez’i daha modern görünüme kavuşturmak ve ortak yaşam alanlarını iyileştirmek oldu. Bu kapsamda ilk olarak okul yapım çalışmalarına başlayarak 2009 yılında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesinin de için bulunduğu 7 okulun yapımına başladık. Okulun yapımı tamamlandığında takvimler 2011 yılını gösteriyordu. 7 okula eş zamanlı güzel bir açılış gerçekleştirdik. Daha sonra Kepez geliştikçe bizde okul yapımına devam ettik ve günümüze kadar ilçemize tam 140 yeni okul kazandırdık”cevabını verdi.
"Kepez sağlık ilçesi haline geldi"
Göreve geldiğinde Kepez’de hiç hastane olmadığını hatırlatan Tütüncü, " Şimdi ise 10 tane özel hastane, 3 tane kamu hastanesi bulunuyor. Hepsi bizim dönemimizde açıldı. Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olacak Şehir Hastanemizin yapımına hızlı bir şekilde devam ediliyor. Kepez aynı zamanda bir sağlık merkezi haline geldi. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren sayısız proje gerçekleştirdik. Ancak Kepez’e üniversite kazandırmak en büyük hayalimdir. Umarım bu hayali gerçekleştirebilirim” diye konuştu.
"Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi"
Kepez’de eğitimi daha nitelikli hale getirmek ve okuma alışkınlığı gençlere kazandırmak için kütüphane sayılarını arttırdığını ifade eden Başkan Tütüncü “Yaklaşık 3 yıl önce Habibler İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencisinin yazdığı bir mektup geldi. Mektupta okumayı sevdiğini söyleyen genç kızımızın okumak için kitap bulamadığını öğrendim. Bizden okul çevresine kütüphane istediğini ifade etmiş. O mektuptan sonra her mahalleye kütüphane kazandırmaya çalıştık. 2023 yılının sonuna kadar Kepez’e 16 kütüphane kazandıracağız. Cumhuriyet’in 100. yılında Kepez’in 16 kütüphanesi ve milyonlarca da kitabı olacak. Akdeniz bölgesinin en zengin kütüphanesi olan Cemil Meriç Kütüphanesi’ni Dokumapark’ta gençlerin hizmetine açtık. Kütüphanemizde toplamda 130 bin adet kitap bulunuyor ve 365 gün 24 saat hizmet veriyor. Bunun haricinde 9 tane semt kütüphanemiz var. 2023 yılına kadar semt kütüphane sayısını daha da arttırmayı amaçlıyoruz”ifadelerini kullandı.
"Daha çok yaşayacak eser bırakmalıyız"
Çalışmalarda gençlerin geleceğini düşündüğünü anlatan Başkan Tütüncü “ Ülkeyi daha ileriye taşıyacak gençlerin daha kendilerini geliştirebilmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu yüzden bizden daha çok yaşayacak eserler bırakmalıyız. Ülkenin gençlerini bu noktada teşvik edecek ve bizler daha ileriye taşıyacak Bilim Merkezi projesini hayata geçirdik. Gençlere tavsiyem spor salonlarımızı, yüzme havuzlarımızı ve kütüphanelerimizin tüm imkanlarından faydalanmaları olacak. Biz Kepez için nasıl çalışıyorsak gençlerde bu imkanları sonuna kadar kullanmalı ve ülkenin yarınlarını inşa edecek bilgi ve donanıma sahip olmak için çalışmalı. Gençler geleceğe daha güçlü hazırlanmalı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek
YEREL HABERLER 40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek
AGC ile Antalya Barosu'ndan eğitim ve iş birliği protokolü
YEREL HABERLER AGC ile Antalya Barosu'ndan eğitim ve iş birliği ...
Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden engelsiz kaldırım
Muratpaşa Belediyesi 8 Mart'ta mor şemsiye ile yürüyecek
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi 8 Mart'ta mor şemsiye ile ...
Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet mücadelesi
YEREL HABERLER Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet ...
Antalya'da kumar oynayan 100 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Antalya'da kumar oynayan 100 kişiye ceza yağdı
Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu telef ettiler
YEREL HABERLER Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu telef ...
Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı
YEREL HABERLER Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya ...
Antalya DOB mart ayında 12 temsil ile Antalyalıların karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Antalya DOB mart ayında 12 temsil ile Antalyalıların ...
Antalya’da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel akar gibi dolu aktı
YEREL HABERLER Antalya’da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel ...
Silahla marketi soydu, tavuk kümesinde yakalandı
YEREL HABERLER Silahla marketi soydu, tavuk kümesinde yakalandı
Antalya'da jandarmanın hayvanlarına kavuşturduğu besici büyük mutluluk yaşadı Jandarma hırsızları Isparta'da yakaladı, çalınan hayvanları ise Antalya'da buldu Eşinin bileziklerini satıp aldığı 50 bin TL değerindeki iki büyükbaş hayvanına kavuşan besici sevince boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmanın hayvanlarına kavuşturduğu ...
Nemli ortamda saklanan gıdalardaki ölümcül tehlike
YEREL HABERLER Nemli ortamda saklanan gıdalardaki ölümcül tehlike
Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine ...
Aksu'da çıkan hortum onlarca seraya zarar verdi Plastik seraların yıkıldı, cam seraların camları kırıldı
YEREL HABERLER Aksu'da çıkan hortum onlarca seraya zarar ...
Genç beyinlere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" konulu farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Genç beyinlere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" ...
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya turizmi ve Türkiye ekonomisi için hayati bir yıl”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya turizmi ve Türkiye ...
Kumluca’da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kumluca’da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli ...
Tüfekli gasp şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
YEREL HABERLER Tüfekli gasp şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
Antalya'da zincir markette pompalı tüfekle gasp
YEREL HABERLER Antalya'da zincir markette pompalı tüfekle gasp
Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
YEREL HABERLER Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli ...
Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 ...
Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.