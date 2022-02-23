Antalya Büyükşehir Belediyesinden yangın tatbikatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ve ilçelerde görevli belediye personellerine yangın eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından tüm hizmet birimlerinde çalışan belediye personeline yönelik 'Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı' eğitimi düzenliyor. Eğitimde yangınla mücadele, yangın anında neler yapılması gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Yangında öncelikli olarak yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan kimyager Nazan Keyik, Büyükşehir personeline muhtemel bir yangın durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği yönünde uygulamalı olarak eğitim verdi. Personele uygulamalı olarak yangına nasıl müdahale edileceği birebir olarak gösterildi.

"Yapılacaklar anlatıldı"

Eğitimde, evde, iş yerinde ve arabalarda oluşabilecek yangın türlerini anlatan Keyik, işyerinde daha önceden belirlenen söndürme ekibinin kişisel koruyucu donanımlarını kuşanarak yangına müdahale çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Keyik, itfaiye yetişene kadar mahsur kalan varsa kurtarma çalışmalarının yapılması, ilkyardım gerektiren acil durum oluşmuşsa ilkyardım yapılması, korunması gereken kurtarılmış eşyanın koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

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