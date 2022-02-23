Büyükşehirden Kadınların Mücadele Üçgeni Paneli

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik şiddetin ele alındığı “Kadınların Mücadele Üçgeni” başlıklı panel düzenledi. Yazar Ayşen Şahin ve Sibel Hürtaş ile Avukat Tuba Torun’un katıldığı panelde kadınlara yönelik şiddet ve istismar sonrasındaki hukuki süreç ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete ve sonrasındaki hukuki sürecin işleyişiyle ilgili “Kadınların Mücadele Üçgeni” konulu panel düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen panel öncesi Yazar Ayşen Şahin, Sibel Hürtaş ve Avukat Tuba Torun Konyaaltı Uluç Mahalle Muhtarlığı’nda kadınlarla bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda düzenlenen panelde kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda bilgi veren Avukat Tuba Torun kadına yönelik aile içi şiddet, erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurmasına yol açan cinsiyet politikaları ve erkeğin üstünlüğü konularında bilgi verdi.

Panel bitiminde Sibel Hürtaş “Canına tak eden kadınlar”, Ayşe Şahin de “Olay Şöyle Oldu” adlı kitaplarını imzaladı.

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