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Başkan Genç, iki kardeşi unutmadı Eğitimleri Döşemealtı Belediyesi'nin desteğiyle devam edecek

İHA

Başkan Genç, iki kardeşi unutmadı Eğitimleri Döşemealtı Belediyesi'nin desteğiyle devam edecek

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay’ın 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunun kreş eğitimlerinin sağlanması için talimat verdi.

Başkan Turgay Genç, anneanneleri Songül Alkutay ile birlikte kendisini ziyarete gelen Hayriye Alkutay'ın çocuklarını da ağırladı. Başkan Genç, çocukların okul öncesi eğitimlerini almaları için Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’e kayıt yapılması talimatını verdi. S.A. ve İ.E.A. kardeşlerin tüm okul ihtiyaçları ve okul öncesi eğitimleri Turgay Genç tarafından karşılanacak. Ekolojik Kreş’in yeni misafirleri kendilerini yaşadıkları zorlu süreçte yalnız bırakmayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e öperek gösterdi. Döşemealtı Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Ekolojik Kreş’te annelerini kaybeden kardeşler için pedagog nezaretinde alışma süreci uygulanacak. Mini hayvanat bahçesi, hobi ve oyun alanlarında yaşadıkları travmadan kurtulabilmeleri için rehabilite çalışması yapılacak olan S.A, ve İ.E.A.’nın yine yaşadıkları evlerinde de onların kullanımı için ihtiyaç duyulanlar yine Başkan Genç tarafından önümüzdeki günlerde karşılanacak.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında Çıplaklı Mahallesi yaşanan olayda güvenlik görevlisi olan M. A., çocuklarını görme bahanesiyle geldiği evde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Hayriye Alkutay’ı tabancayla vurarak öldürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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