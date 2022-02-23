Antalya merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Antalya ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları ilk operasyonda 8 bin 70 gram esrar maddesi ele geçirirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın devamında Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonda Diyarbakır'da 4, Antalya'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.