Antalya’da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Antalya’da uyuşturucu madde imalticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde imalticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.C.A. bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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