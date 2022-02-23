Antalya’da kumar oynayan 6 şahsa 10 bin 914 TL para cezası

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Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa 10 bin 914 TL para cezası kesildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Serik ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonlarda; iş yerlerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda 13 bin 600 TL paraya, 2 deste oyun kağıdına ve 5 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu.

Kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine Muhalefet Etmek” suçundan 10 bin 914 TL idari para cezası uygulanırken, 2 şahsa “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

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