Antalya’da kumar oynayan 6 şahsa 10 bin 914 TL para cezası

Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa 10 bin 914 TL para cezası kesildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Serik ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonlarda; iş yerlerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda 13 bin 600 TL paraya, 2 deste oyun kağıdına ve 5 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu.
Kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine Muhalefet Etmek” suçundan 10 bin 914 TL idari para cezası uygulanırken, 2 şahsa “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.