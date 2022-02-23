Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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ŞÜPHELİLER KORONAVİRÜS OLDUKLARI İÇİN TULUMLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Manavgat'tan çaldıkları ineklerle Isparta'da yakalanan Abdullah Erdoğrul ve Şükrü Akdemir'in, jandarmadaki işlemlerinde koronavirüs oldukları belirlendi. İlçeye getirilen 2 şüpheli koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2022-02-23 19:59:56



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