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11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

İHA

11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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