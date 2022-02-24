Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler Antalya’da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin Covid19 testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde getirilen 2 kişi tutuklandı.

20 Şubat Cumartesi günü Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer’e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin Covid19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.