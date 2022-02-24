29 bin Rus ile 8 bin Ukraynalı, Antalya'da barış içinde yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 bin Rus ile 8 bin Ukraynalı, Antalya'da barış içinde yaşıyor

DHA

29 bin Rus ile 8 bin Ukraynalı, Antalya'da barış içinde yaşıyor


Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)RURSA ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye´nin turizm başkenti Antalya´da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi.
Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.
RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR
Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna´dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya´ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi. Gelen tatilciler kadar kentte yerleşik yaşayan iki ülke vatandaşları da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya'ya yerleşik yaşayan 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı bulunuyor. Yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların çoğunluğu turizm sektöründe hizmet veriyor.
'AKLIM UKRAYNA'DA'
Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya´da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, "Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum. Çok tedirginim ve durumu merak ediyorum. Korkuyorum. Eşim, ailemi Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Rus ve Ukraynalılar olarak bizler kardeşiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de güvendeyim ama aklım Ukrayna'da" dedi.
Oksana Stetsura da Ukrayna'dan çalışmak için Antalya'ya gelenlerden. 1 yıl önce bir Türk ile hayatını birleştiren Stetsura da krizi endişeyle takip ediyor. Ailesiyle sürekli görüştüğünü anlatan Stetsura, "Ailem Ukrayna'da o kadar panik olmadığını söylüyor. Ukrayna'ya dönmek istemem. Ancak kötü bir durum olursa ailemi buraya getireceğim" diye konuştu. Stetsura, mesai arkadaşları arasında Rusların da olduğunu, ancak hiçbir sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini anlatan Kristina Güngör de Antalya'da turizm sektöründe hizmet veriyor. Burada yeni bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, "Babam Rusya'da yaşıyor ve sürekli gelişmeleri takip ediyor. Moralleri iyi değil. Herkes panik içinde ve kimse savaş istemiyor" diye konuştu.
Rusya'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Bakhmat Ekaterina da tedirgin olduğunu dile getirdi. Savaşın hiç kimse tarafından istenmediğini ifade eden Ekaterina, "Gergin bir durum var. Ailemle görüştüğümde çok korktuklarını görüyorum" dedi.
Tatil için Rusya'dan gelen Sergey Korabin de iki ülke arasındaki gerilimi yakından izlediğini belirterek, "Tatilin ortasındayken bir anda bu krizi duydum ve şok oldum. Rusya'da her şeyin sakin olduğunu biliyorum. Bence iki taraf da suçlu. Savaş olmaması lazım" ifadelerini kullandı.
TURİZMCİ ENDİŞELİ
Türk turizmciler ise gerilimin uzaması halinde Türk turizminin lokomotif milleti olan Ruslar ve Ukraynalıların tatil planlarının erteleneceği endişesini yaşıyor. 2019 yılında Rus uçağı krizinin ardından her yıl sezona yeni umutlarla başlayan Türk turizmciler, koronavirüs sürecini 'Güvenli Turizm Sertifikası' projesi ile ayakta geçirmişti. 2022 yılı sezonuna yönelik hazırlıklar yaptıkları süreçte böyle bir krizle karşılaşmaları halinde sektörün olumsuz etkileneceğini dile getiren turizm tesisi yöneticileri, Rusya ve Ukrayna bölgelerindeki tur operatörleri ve acentelerle görüşmeler yapıyor.
Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. 'Savaş' kavramının dahi turizm sektöründe negatif etki oluşturduğunu belirten Kızıldağ, "Turizm barış süreçleri içerisinde gelişen bir sektör. Savaş kelimesinden nefret ediyoruz. Dileriz taraflar itidalli davranır ve bu kriz, bir an önce barışla sonuçlanır. Olası uzaması durumunda negatif sonuçlarını hep birlikte yaşarız" dedi.
SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI TEDİRGİN
Kızıldağ, sektörün benzer durumu daha önce Kırım olayıyla yaşadığını belirtti. Turizm sektörünün tüm paydaşları ile görüştüklerini de anlatan Kızıldağ, "Görüştüğümüz tur operatörleri hem Rus, hem Ukrayna tarafı oldukça tedirgin. Sürecin uzaması halinde ekonomik, sosyo-kültürel ve politika olarak bölgeye büyük zararlar verecektir" diye konuştu.
Kızıldağ, tatilci olarak Türkiye'ye bu iki ülkeden gelenler olduğu gibi çalışmak için gelenler ve Türkiye'de yerleşik yaşayanlar olduğuna da dikkati çekti. Kızıldağ, "Rus vatandaşlar çok daha tedirgin. Çünkü aileleri ve sevdikleri o bölgelerde yaşıyor. Hem de geleceklerini düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi bir an önce barışın gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ
2022-02-24 10:24:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler Antalya’da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu ...
Sarı renk hayranı ressam 37. kişisel sergisinin kapılarını açtı Antalyalı ressam Salih Yön, 37. kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu
YEREL HABERLER Sarı renk hayranı ressam 37. kişisel sergisinin ...
11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ...
Turistleri uyku ilacıyla uyutup soydular Yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp cep telefonu ve kredi kartlarını çalan şüpheliler, çaldıkları paralarla da altın aldı İstanbul’da 4 turist ve Antalya’da bir İngiliz turisti aynı yöntemle soyan yabancı uyruklu şüpheliler, Muğla’da polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Turistleri uyku ilacıyla uyutup soydular Yol sorma ...
ATB Başkanı Çandır: "KGF kredisinde miktarın arttırılmasını talep ediyoruz"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "KGF kredisinde miktarın ...
Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı (2)
YEREL HABERLER Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya ...
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
Antalya'da, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74. yıldönümü etkinlikleri Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu: "Amacımız iki ülke arasındaki ekonomik kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek, bugünde Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74. yıldönümünü kutluyoruz"
YEREL HABERLER Antalya'da, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74. ...
Antalya’da kumar oynayan 6 şahsa 10 bin 914 TL para cezası
YEREL HABERLER Antalya’da kumar oynayan 6 şahsa 10 bin 914 TL para ...
Antalya’da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak tütün ...
FETÖ mensubu şahıslar hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ mensubu şahıslar hücre evinde yakalandı
Antalya’da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi
YEREL HABERLER ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi
Alanya’da süs havuzları yaz dönemine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanya’da süs havuzları yaz dönemine hazırlanıyor
Antalya'da sağanak yağış
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak yağış
Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal zarar ödemeleri yatırıldı
YEREL HABERLER Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal ...
Antalyaspor Triatlon Takımı sezona madalyayla başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor Triatlon Takımı sezona madalyayla başladı
Parkta yatarken bulunan Ceyda, polisin uzun uğraşları sonucu kendine geldi
YEREL HABERLER Parkta yatarken bulunan Ceyda, polisin uzun uğraşları ...
Antalya merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
KONSEM kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER KONSEM kurslarına yoğun ilgi
Başkan Genç, iki kardeşi unutmadı Eğitimleri Döşemealtı Belediyesi'nin desteğiyle devam edecek
YEREL HABERLER Başkan Genç, iki kardeşi unutmadı Eğitimleri ...
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde ...
Başkan Yücel'den Batı Alanya'ua etüt merkezi müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den Batı Alanya'ua etüt merkezi müjdesi
Foseptikte bulunan ceset davasında, 1 ağırlaştırılmış müebbet, 1 tahliye
YEREL HABERLER Foseptikte bulunan ceset davasında, 1 ağırlaştırılmış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.