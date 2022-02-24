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Manavgat'ta zabıta ekibini gören dilenci bir anda ayaklanıverdi Kendini acındırarak dilenen şahsın zabıtayı görünce ayaklandığı anlar kameralara yansıdı

İHA

Manavgat'ta zabıta ekibini gören dilenci bir anda ayaklanıverdi Kendini acındırarak dilenen şahsın zabıtayı görünce ayaklandığı anlar kameralara yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli rolü ile dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda ayaklandı.
Antalya'nın önemli turizm bölgelerinden Manavgat ilçesinde son dönemde artan dilenciler tepki çekmeye başladı. Dilencilerin daha çok Antalya Caddesi'nde bankaların önü ve Manavgat Köprüsü üzerinde yoğunlukta olduğu görüldü.
Sabah bölgelerine bırakılan dilencilerin akşam yine aynı yerden toplandığı ve gün içinde biriken paraların alındığı belirlendi. Zihinsel ve bedensel engelli rolü yaparak dilenen bir şahsın akşama kadar sadece sigara içtiği, zaman zaman çantasından bir pet şişe çıkarıp sarı renkli sıvıyı içtiği gözlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaymakamlık önüne gelen zabıta aracını gören dilenci bir anda hareketlenerek ayağa kalkarken, dilenen kişiyi götürmeye çalışan kişinin de ağabeyi olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsın ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çekmesi nedeniyle ağabey Özgür A'ya yasal işlem uyguladı. Özgür A., kirada oturduklarını, bir gelirleri olmadığı için kardeşini dilendirdiğini söylerken, içtikleri sıvıdan kaynaklı olarak ayakta durmakta güçlük çeken iki kardeş bir daha dilenmemeleri konusunda uyarıldıktan sonra köprüden uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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