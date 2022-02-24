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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci Başbuğhan Çeker: “Teknoloji ihraç ediyoruz”

İHA

Oyun ve teknoloji sektörüne yatırımlarda bulunarak bu sektörlere olumlu etkilerde bulunan genç girişimci Başbuğhan Çeker, "Yurt dışına ihracatta bulunuyoruz. Böylelikle ülkeye döviz girmesini sağlıyoruz" dedi.

Girişimci Başbuğhan Çeker: “Teknoloji ihraç ediyoruz”

Oyun ve teknoloji sektörüne yatırımlarda bulunarak bu sektörlere olumlu etkilerde bulunan genç girişimci Başbuğhan Çeker, “Yurt dışına ihracatta bulunuyoruz. Böylelikle ülkeye döviz girmesini sağlıyoruz” dedi.
Farklı sektörlerde çalışmalarda bulunan ve bu sayede kendisini geliştirme fırsatı yakalayan girişimci Başbuğhan Çeker, yurt dışına da ihracat gerçekleştiriyor. Ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunmak isteyen Çeker, farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbuğhan Çeker, “Yurt dışına ihracat gerçekleştirmek çok önemli. Çünkü bu sayede ülkeye döviz giriyor. Bu ise ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Biz de içerisinde bulunduğumuz sektörlerde uluslararası anlamda gerçekleştirilen fuarları yakından takip ediyoruz. Fuarlara katılım gerçekleştirerek sektörel gelişmeleri yakından takip etme şansı elde ediyoruz. Yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ihracatlar, ülke ekonomisinin olumlu bir şekilde etkilenmesini sağlıyor. Bu nedenle gerçekten çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu.

“Ülke ekonomisine katkıda bulunmak temel amacımız”
İnşaat ve oyun sektöründe önemli çalışmalarda bulunan Çeker, temel amaçlarının ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Çeker, şunları söyledi:
“İçerisinde bulunduğunuz sektörde yaptığınız çalışmalar, attığınız adımlar ülke ekonomisini de etkiliyor. Biz, hangi sektöre giriş yaparsak yapalım o sektörü analiz ediyor, gereksinimlerini belirliyoruz. Böylelikle uzman ekibimizle yatırımlarımızı gerçekleştiriyor ve sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunuyoruz. Bunların her biri, ülke ekonomisini olumlu bir şekilde etkilediği için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan dolayı memnunuz.”

“Yurt dışına ihracat yaparak ülkeye döviz girmesini sağlıyoruz”
Ekibiyle birlikte yurt dışına ihracatta bulunarak ülkeye döviz girmesini sağlayan isimler arasında yer aldıklarını belirten Başbuğhan Çeker, “Ülkeye döviz girmesi gerçekten çok önemli. Bunun için yurt dışına ihracat yapılmalı. Biz de içerisinde bulunduğumuz sektörlerde çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle 9 yıldır inşaat sektöründe çalışmalarda bulunduğumuz için yurt dışına ihracat yaptığımızı söyleyebilirim. Böylelikle ülkeye döviz girmesine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra ilgili sektörlerde farklı çalışmalarda da bulunacağız. Yapacağımız çalışmaların her biriyle sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle yoğun bir çalışma içerisinde bulunacağımızı ve emeklerimizin meyvesini alacağımızı söyleyebilirim” dedi.

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