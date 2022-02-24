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Kaza yaptığı aracını kontrol ederken 20 metrelik falezlerden düşüp öldü

DHA

Kaza yaptığı aracını kontrol ederken 20 metrelik falezlerden düşüp öldü


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kaza sonrası otomobiline bakmak için inen Güngör Erdal (60), yakınlarının uyarısına rağmen yaklaştığı 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşüp yaşamını yitirdi.
Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi Karanlık Dere mevkisinde gece yarısı yaptığı kazanın ardından Güngör Erdal, otomobilini kontrol etmek için indi ve çekilmesi için yakınlarından yardım istedi. Bölgenin kayalık olduğunu belirten yakınları, Erdal'ı uyardı. Burada bekleyen Erdal, bir süre sonra dengesini kaybedip 20 metrelik falezlerden düştü. Kaza yerine ulaşan yakınları, Erdal'ın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Güngör Erdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-02-24 14:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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