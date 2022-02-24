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Başkan Böcek, İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile bir araya geldi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı ziyaret etti.

Başkan Böcek, İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamu düzeni ve güven ortamını sağlayan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.
İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a yapan Başkan Böcek, Ulucan’la birlikte Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (MOBESE) merkezini inceledi. Başkan Böcek, Ulucan’la asayiş ve kent güvenliğiyle ilgili konularda görüş alış verişinde bulundu.
Başkan Muhittin Böcek ardından Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’a ziyaret gerçekleştirdi. Komutanlığın şeref defterini imzalayan Başkan Muhittin Böcek, Tuğgeneral Özfidan’a başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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