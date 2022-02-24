Başkan Uysal, hortumun vurduğu seraları inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi’nde etkili olan hortumda zarar gören seraları inceledi. Mahalleliye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Uysal, “Belediye olarak yasaların verdiği yetkiler ve imkanlarımız çerçevesinde komşularımızın yanında olacağız” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde sabah saatlerinde hortum etkili oldu. Çok sayıda sera zarar görürken Başkan Uysal, bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ali Avcı’nın eşlik ettiği Başkan Uysal, hortumdan etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Uysal, incelemenin ardından yaptığı açıklamada “Can kaybımız yok, yaralı yok, Allah'a şükür. Daha beterinden ‘Allah saklasın’ diyoruz” diye konuştu.

"Memleketimizin ürünü"

Hortum nedeniyle üreticilerin aylardır verdiği emeğin yok olup gittiğini belirten Başkan Uysal, “Tarım sigortaları yeterince yaygın değil. Bu şekilde felakete uğrayan çiftçilerimizi yeterince koruyan bir düzenimiz yok. Ürün sadece çiftçimizin ürünü değil, memleketimizin ürünü” diye konuştu.

"Antalya mağdur olan yerlerden biri"

Dünyanın muhtemel bir gıda krizlerini konuştuğu dönemde daha kapsayıcı sigorta düzenine ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Belediye olarak yasaların verdiği yetkiler ve imkanlarımız çerçevesinde tabii komşularımızın yanında olacağız. Bütün kurumları da, bütün sivil toplum örgütlerini, odalarımızı, ilgili olan ve duyarlı olan bütün kurum ve kişileri komşularımıza destek olmaya davet ediyoruz. Geçmiş olsun. Doğa olayları, küresel ısınmayla birlikte arttı. Onu da ifade edelim. Antalya’mız küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok mağdur olan yerlerden biri. Bunun da uzun vadeli tedbirlerinin alınması lazım. Biz bu konuda çalıştaylar ve toplantılar yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.”

Hortumun seralarını yerle bir ettiği Baki Sağlam, yaşadıklarını “Sabah 06.00 gibi büyük bir uğutuyla uyandım. Seramız gitti. Zararımız büyük” sözleriyle anlattı.

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