Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kadın Oyunları Festivali başladı

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin ilk kadın temalı tiyatro festivali, Kadın Oyunları Festivali başladı.



Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile geçen yıl dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne Antalya’da Konyaaltı Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Festivalinin ilk oyunu ‘Acı Kaybımız’ Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Usta oyuncu Lale Mansur ile genç ve başarılı oyuncu Gizem Aldemir'in rol aldığı, ‘Acı Kaybımız’ festivale özel olarak sahneye taşınan oyun, kendi hayatlarında bile figüran olan ve birbirinden çok farklı yaşamlara sahip iki kadının, benzer hikayesini anlattı. Kara komedi tarzındaki oyun seyircilerin beğenisini aldı. 26 Şubat'a kadar sürecek festivalde bu akşam Sıfır Noktasındaki Kadın oyunu sanatseverlerle buluşacak.



“Rezervasyonlar tamamlandı”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, internet üzerinden başvurulan oyunlara günler öncesi rezervasyonların tamamlandığını kaydetti. Ücretsiz oyunlarda birbirinden ünlü oyuncuların performanslarının tiyatroseverlerle buluştuğunu belirten Esen, kültür sanat etkinliklerini Konyaaltı’nda sürekli düzenlediklerini aktardı. Kadın Oyunları Festivali’ne de vatandaşların katılımından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Esen, Konyaaltı’nı festivallerle renklendirmeye devam edeceklerini aktardı.

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