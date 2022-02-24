Alanya Belediyesi operatörlerine güvenli sürüş ve zincir takma eğitimi

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Trafik Eğitim Derneği işbirliği ile Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şoförlerine trafik eğitimi verildi.



Alanya Belediyesi meslek içi trafik eğitimlerine devam ediliyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde gerçekleştirilen eğitim semineri ile Alanya Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı şoför ve kepçe operatörleri trafik eğitimi aldı. Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz ile iş güvenliği uzmanları Meral Barcın ve Burcu Türker’in sunumuyla gerçekleştirilen seminerde trafik kuralları, levhalar, güvenli sürüş teknikleri, karlı havalarda güvenli sürüş teknikleri ve zincir takma, iş sağlığı ve güvenliği ve iş makinası güvenlik talimatları hakkında şoförler bilgilendirildi.

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