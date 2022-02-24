ALTSO Akademi kişisel gelişim seminerleri başlıyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin 2022 yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminer programı belli oldu.
ALTSO tarafından, üyelerinin ve halkın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2022 yılı birinci dönemi için 4 kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar hafta sonu Cumartesi günleri düzenlenecek.
ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan seminerlere katılım ücretsiz olacak. Eğitim sonunda katılım belgesi verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.