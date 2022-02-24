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Gözü yaşlı babanın evladı için en zor anları Manavgat’ta jandarmadan nefesleri kesen operasyon Aranma kaydı bulunan eli silahlı şahsı ikna etmek için jandarma büyük çaba sarf etti Oğluna teslim olması için dil döken baba: "Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum, bunu bana yapamazsın, buradan çıkışın yok oğlum, gel teslim ol"

İHA

Gözü yaşlı babanın evladı için en zor anları Manavgat’ta jandarmadan nefesleri kesen operasyon Aranma kaydı bulunan eli silahlı şahsı ikna etmek için jandarma büyük çaba sarf etti Oğluna teslim olması için dil döken baba: "Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum, bunu bana yapamazsın, buradan çıkışın yok oğlum, gel teslim ol"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan firari genç, jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Jandarmanın çabasına yaklaşık 2 saat cevap vermeyen gencin gözü yaşlı babası oğlunu ikna etmek için, "Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" dedi.

Olay, Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi 4527 Sokak'ta bir apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan D.Ç.'nin kız arkadaşının evinde olduğunu belirledi. D.Ç.’yi yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT, Komando Bölüğü ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören D.Ç., silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen şahsı ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çaba verdi. Bir süre sonra olay yerine D.Ç.'nin babası M.Ç. geldi.

Oğluna teslim olması için yalvardı
Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., " Bana bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol” dedi. Babasının ve ekiplerin ikna çalışması sonrasında D.Ç. teslim oldu. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ile 6 adet satışa hazır 12 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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