Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hurda toplayan 3 tekerlekli motosiklete ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi’nde üniversite istikametinden gelip şehir merkezi istikametine seyir halindeki Sami Uğur’un kullandığı 07 LGN 56 plakalı hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeyken Yayla Mahallesi 2562 sokağa dönmek için bekleyen Mehmet Serin’in kullandığı plakası bulunmayan 3 tekerlekli hurdacı motosikletinin sepetine arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki çiçekliğe çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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