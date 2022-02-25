Alanya’da Geleneksel Lezzet S Pasta Yarışması tamamlandı

Alanya Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Lezzet S Pasta Yarışması Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Lezzet S Pasta Yarışması gerçekleştirildi ve kazananlar belli oldu. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan yarışmada, kadınların evlerinde hazırlayıp getirdiği S pastalar, konusunda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri başkanlığını Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa’nın yaptığı yarışmada, tadımları ve değerlendirmeleri Hüseyin Değirmenci, Haşim Yetkin, Nurcan Okan, Oğuz Korum, Kadir Barcın, Raşid Sadullahoğlu, Özgür Altun, Hüseyin Çinal ve Emine Çorbacı yaptı.



Yarışmada hazırladıkları S pastaları jüri tarafından değerlendirilen ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, Vecihe Çetinkaya, Fadime Tezcan ve Aliye Evci oldu. İlk üçe giren yarışmacıların yanı sıra 20 farklı kişiye daha gıda paketi hediye edildi. Yarışma ödüllerinin Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından takdim edildiği yarışma heyecanlı anlara tanıklık etti.



“Kültürümüzü korumak için çalışıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yarışmaya katılan kadınlara seslendiği konuşmasında, “Geleneksel lezzetlerin korunması amacı ile çıktığımız yolda önemli gastronomi şehirleri ile yarışan projeler ile Alanya mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak için çalışıyoruz

Bugün burada meşhur S pastamızı siz değerli hanımların yapımı ile değerlendirme yaparak seçim yapmaya çalıştık. Jüri üyelerimizin işi zordu. Her biri birbirinden lezzetli ürünleri seçmekte zorlanan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü siz katılımcılara yapmak isterim. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.



“S pastalar Oba Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilere hediye edildi”

S Pasta yarışmasında değerlendirme sonrası mevcut S pastalar katılımcıların ortak kararı ile Alanya Belediyesi Kız Öğrenci Yurduna hediye edildi. Eğitim hayatlarında konaklama hizmetinin Alanya Belediyesi tarafından karşılandığı Oba Kız Yurdu’ndaki öğrencilerin akşam çay saati ikramlığı katılımcıların hediyesi olarak çocuklara ulaştırıldı.

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