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‘Aşksız Hayat’ Konseri’nde ‘aşka dair’ besteler seslendirildi

İHA

‘Aşksız Hayat’ Konseri’nde ‘aşka dair’ besteler seslendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aşksız Hayat” Konserinde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti Topluluğu tarafından seslendirildi.
Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonunda gerçekleştirilen ve Şef Aydemir Tuncer’in yönettiği konserde; Şubat ayı içerisinde hayatını kaybeden Türk müziği bestekarları Cevdet Çağla, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Şerif İçli, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos, Ahmet Mükerrem Akıncı, Sadettin Kaynak ve Muhlis Sabahattin Ezgi’nin aşka dair besteleri seslendirildi.

“Bir musikiydin sen ilk kez seslendirildi”
Konserde; Kalplerden Dudaklara Yükselen Sesi Dinle, Kara Bulutları Kaldır Aradan gibi herkes tarafından sevilen eserlerin yanı sıra güftesini konsere misafir olarak gelen Cansın Erol’un yazdığı, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın icra heyeti saz sanatçılarından Onur Uğurbaş ve Alperen Kozak tarafından Eviç makamında bestelenen “Bir Mûsikîydin Sen” isimli eser ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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