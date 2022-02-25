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Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi

DHA

Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine düzenlediği askeri harekatı endişe dolu gözlerle takip ediyor. Kızı Katya Bibik (17) ile 6 yıldır kentte yaşayan, eşi ise Ukrayna´da bulunan Dmytro Bibik (43), "Bu savaşın durması için tüm dünyanın bize desteği gerekiyor. Türkiye'nin desteği çok önemli" dedi. Bibik ailesine misafir olarak gelen askeri hemşire Olena Maluh da, "Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'ye geldim. Normalde yarına dönüş biletim vardı ama şu an Ukrayna hava sahası uçuşlara kapalı olduğu için gidemiyorum" diye konuştu.
Antalya'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün sabah başlattığı askeri harekatı endişeyle takip ediyor. Evlerinde gelişmeleri televizyondan seyreden Ukraynalılar, yaşanan savaşın bir an önce sona erdirilmesi için dua ediyor. `TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'
Yaklaşık 6 yıldır kızı Katya Bibik ile Antalya'da yaşayan Dmytro Bibik, eşinin Ukrayna'da olduğunu dile getirdi. Ülkesi Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumu merak ettiğini belirten Bibik "Şu anda vatanım zor durumda. Rusya güçlü bir saldırgan. Bu savaş sadece Ukrayna'nın savaşı değil. Rusya tüm dünyanın karşısında bize saldırdı. Bu savaşın durması için tüm dünyanın bize desteği gerekiyor. Türkiye'nin desteği çok önemli. Çünkü Türkiye, bizim en yakın komşumuz ve dostumuz. Dostlarımızdan destek bekliyoruz. Sözler değil; reel bir yaklaşım gerekiyor" dedi.
'KORUMAK İÇİN CANIMIZI VERECEĞİZ'
Eşinin şu anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğunu ifade eden Bibik "Orada Rusya tarafından bombalanıyorlar. Çok zor durumdalar ama kazanacağız. Bizim amacımız, bu durumun sona ermesi. Ukrayna'ya gitmek istiyorum. Orası bizim vatanımız. Ukrayna'ya uçuşlar kapalı ama bir yolunu bulup gitmek amacındayım. Oraya giderek gerekirse silahlarla ülkemizi koruyacağız. Gerekirse ülkemizi korumak için canımızı vereceğiz" diye konuştu. Rusya'nın tek bir politika uyguladığını ve güneye inmek istediğini belirten kızı Katya Bibik ise, "Şu an bir fırsat buldu ve onu değerlendiriyor ama bir şey olmayacak. Rusya gerçekten bize saldırdığı için tüm dünyayı karşısına aldı" ifadelerini kullandı.
'ARKADAŞLARIM SAVAŞIN ORTASINDA KALDI'
Birçok arkadaşının Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını aktaran Katya Bibik, şöyle konuştu:
"Onlarla internet çektiği zaman bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorum ama bir tane arkadaşım kaçmak isterken abluka altında kalmış durumda. Kaçmak isterken savaşın ortasına gitmiş oldu. Rus askerler orada silahlarıyla pencerelerin camlarına vuruyorlar. Ülkemi korumak istiyorum ama daha 17 yaşındayım. Bir yere gidip, bir şey yapamıyorum. O yüzden çok ama çok üzgünüm. Türkiye ve dünyanın önde gelen ülkeleri bize yardım etmeli. Çok üzülüyorum. Orada savaş var ve gidemiyorum. Elim kolum bağlı. Sabahtan akşama kadar televizyon izliyorum. Sürekli ağlıyorum. Orada yaşananları ve yakınlarımı çok merak ediyorum. Bu ortamın sona ermesini istiyorum."
ASKERİ HEMŞİRE ÜLKESİNE DÖNEMEDİ
Dmytro Bibik ve kızı Katya Bibik'e misafir olarak 2 hafta önce gelen askeri hemşire Olena Maluh da Ukrayna'ya dönemedi. 15 yıl boyunca askeri hemşire olarak RusyaUkrayna arasında yer alan sıcak bölgede çalışan Olena Maluh, 2 çocuğu ve Kiev'de albay olan eşi Dmytro Maluh ile cep telefonuyla internet üzerinden görüntülü konuştu. Dönüş bileti almasına rağmen Ukrayna'ya dönemeyen Maluh, "Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'ye geldim. O zaman sakindi ve tehlike yoktu. Normalde yarına dönüş biletim vardı ama şu an Ukrayna hava sahası uçuşlara kapalı olduğu için gidemiyorum. Çocuklarım, kocam, annem ve kız kardeşlerim orada. Onlardan haber alabiliyorum ama sonrasında ne olacak bilmiyorum. Onlar da çok korkuyorlar. Özellikle annem çok korkuyor."
ALBAY KOCASI İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
Eşiyle görüntülü konuşma esnasında çocuklarıyla beraber otomobil içerisinde bir akaryakıt istasyonunda beklediklerini dile getiren Albay Dmytro Maluh ise, "Çocuklarımı güvenli bir noktaya götürmek istiyorum. Şehir, şu anda aşırı şekilde bombalanıyor. Havalimanı ateş altında bulunuyor. Denizden de ülkemize karşı bir ateş ediliyor. Burada ülkemiz için elimizden gelen ne varsa onu yapıyoruz" dedikten sonra telefonu kapattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-02-25 12:38:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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