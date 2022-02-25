Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi

İHA

Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin dışarıya açılan en önemli kapılarından biri olan Antalya Havalimanı’nda görevli Polis Memuru ve Özel Güvenlik personeline 2021 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.
Antalya Havalimanı’ndaki Polis Memuru ve Özel Güvenlik personeli, 2021 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirildi. Ali Natık Canca Eğitim Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Antalya Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Murat Sezgin ve Antalya Havalimanı personeli katıldı.

Toplantının açılışında, 2021 yılında dış hatlardan gelen 8 milyon 982 bin 333 ile 9 milyon 903 bin 218 giden yolcu olmak üzere toplamda 17 milyon 885 bin 551 yolcunun giriş ve çıkış işlemlerinin seri, kesintisiz ve müşteri memnuniyeti ile kaliteyi en üst seviyeye çıkararak gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en çok yolcu işlemi yapan personel performans tablosundaki ilk 10 Polis Memurunun da Antalya Havalimanı’ndan çıktığının altı çizildi.

“İç ve dış hat yolcu kapasitesi yüzde 134’lük artışla 82 milyona çıkarılacak”
Törende konuşan Antalya Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yeni sezon için havalimanındaki kapasitenin arttırma çalışmalarının hızlandırıldığını söyleyerek “2021 yılında üstün başarı gösteren Polis Memuru ve Özel Güvenlik hizmetinde bulunan arkadaşlarımıza yönelik tertip ettiğimiz törene hoş geldiniz. Antalya ülkemizin turizm lokomotifi durumunda bir şehir. Devletimizce yapılan isabetli yatırımlar gerekse de özel teşebbüsün dinamizmi sayesinde Antalya kısa sürede turizmde adından söz ettirmeyi başardı. İlimiz şuanda Akdeniz’in önemli bir turizm marka değerine ulaşmış bir şehir. Hiç şüphesiz ki bu başarıda sunulan hizmetlerin kalitesi yanında, profesyonelliğinde oldukça önem arz ettiğini görmekteyiz. Bu kapsamda özellikle turizm potasında devlet ve özel sektörün entegrasyonu ve birlikte hareket kabiliyeti kazanması çok önemli. Yeni sezon için havalimanımızdaki kapasite arttırma çalışmaları hızlandırıldı. Yapılacak revizyonlarla iç ve dış hat yolcu kapasitesi yüzde 134’lük bir artışla 82 milyona çıkarılacaktır” dedi.

“Başarılarınız daim olsun”
Sözlerine başarılı çalışmalarından dolayı havalimanında görevli çalışanları tebrik ederek başlayan Vali Yazıcı, “Bu başarılı çalışmalara tanıklık etmek ve ödüllendirmek için buradayım. 2021 yılında yaklaşık 18 milyon yolcunun giriş ve çıkış işlemlerini seri ve kesintisiz gerçekleştiren, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en çok yolcu işlemi yapan personel sıralamasında ilk 10 içinde yer alan Havalimanı Emniyet Müdürlüğü personelimizi ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdik. Turizmin başkenti olan Antalya’mızda görev yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi öncelikle sizler karşılıyorsunuz. Daha sonra otellerimiz misafirleri ağırlıyor. Dünya standartlarında bir iş yapıyoruz. Otel ve benzeri hizmetleri sunuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızda gerek hızlı gerekse kaliteli hizmetleriyle misafirlerimize güven veriyor. İlin Valisi olarak başta ödüllendirilen arkadaşlarımız olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.

“2022 yılı için sektörün beklentisi olumlu”
Sektörün beklentisinin 2022 yılı için olumlu olduğunu aktaran Vali Yazıcı, “Sektörün ve herkesin beklentisi 2022 yılının 2019 yılından daha iyi olacağı yönünde. Bu bize şunu gösteriyor. 2022 yılında işimiz daha fazla olacak. Ama sıradan bir iş yapmadığımızı, ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birinin şehrimizden karşılandığını düşünerek hareket ederek tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz ülkemizin dışa açılan penceresi Antalya’mızda 84 milyon insanımızı temsil ediyoruz. İşimizi düzgün yaparak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Havalimanımızın kapasite arttırma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş uzun sürmeyecek ve tarafların konuyu masada çözeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmasından sonra Vali Yazıcı, en çok yolcu girişçıkış işlemi yapan ilk üç personele, en çok sahte belge tespiti ve yakalaması yapan birinci personele, nizamiye giriş kontrol noktasında görevli üç personele başarı belgesi ve hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehidin anıları baba ocağında yaşatılıyor Şehit babası: “Hanıma oğlan şehit oldu, ağlarsan bozuşuruz dedim”
YEREL HABERLER İdlib şehidin anıları baba ocağında yaşatılıyor Şehit ...
Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan ...
(ÖZEL) Ukraynalı takıma savaşın başladığı haberi, havalimanında verildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ukraynalı takıma savaşın başladığı haberi, ...
Manavgat'ta yabancı uyruklu 20 kadın fuhuş batağından kurtarıldı Manavgat'ta dev fuhuş operasyonu: 5'i kadın 20 gözaltı
YEREL HABERLER Manavgat'ta yabancı uyruklu 20 kadın fuhuş batağından ...
Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi
YEREL HABERLER Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi
ANTGİAD Başkanı Sert: “Çağa ayak uyduramazsak hiçbirimiz ekonomik varlığımızı sürdüremeyiz”
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert: “Çağa ayak uyduramazsak ...
Prof. Dr. Türkeş: “Çölleşme riski artıyor, su yönetimi şart”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Türkeş: “Çölleşme riski artıyor, su ...
Antalyaspor'un Rus oyuncusundan 'Savaşı Durdur' paylaşımı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un Rus oyuncusundan 'Savaşı Durdur' ...
Halı saha yıkımında gerginlik 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
YEREL HABERLER Halı saha yıkımında gerginlik 26 yıldır çalışma ...
‘Aşksız Hayat’ Konseri’nde ‘aşka dair’ besteler seslendirildi
YEREL HABERLER ‘Aşksız Hayat’ Konseri’nde ‘aşka dair’ besteler ...
Hamile ve emziren annelere propolis tüketimi tavsiyesi
YEREL HABERLER Hamile ve emziren annelere propolis tüketimi ...
Başkan Böcek, Antalyaspor Yüzme Takımı’nı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Antalyaspor Yüzme Takımı’nı ağırladı
Alanya’da Geleneksel Lezzet S Pasta Yarışması tamamlandı
YEREL HABERLER Alanya’da Geleneksel Lezzet S Pasta Yarışması ...
Op. Dr. Deniz Dilek: "Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor "
YEREL HABERLER Op. Dr. Deniz Dilek: "Erkekler sağlık için, kadınlar ...
Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanıp gömülmüş köpek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanıp ...
Antalya'da en acı teşhis Kayıp başvurusunda bulundukları çocuklarının cesedini teşhis eden aile gözyaşlarına boğuldu Fenalık geçiren anneyi iki kadın polis memuru sarılarak teselli etmeye çalışırken, babanın örtüyü kaldırıp oğlunun cenazesini öpmesi duygusal anlar yaşattı
YEREL HABERLER Antalya'da en acı teşhis Kayıp başvurusunda ...
Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı
YEREL HABERLER Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı: 1 ...
Araç muayene istasyonunun kestiği komisyon ücretini mahkemeye taşıdı 10 TL 69 kuruşluk kesilen kredi kartı kesintisi vatandaşa 113 TL olarak döndü
YEREL HABERLER Araç muayene istasyonunun kestiği komisyon ücretini ...
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü
YEREL HABERLER Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini ...
Gözü yaşlı babanın evladı için en zor anları Manavgat’ta jandarmadan nefesleri kesen operasyon Aranma kaydı bulunan eli silahlı şahsı ikna etmek için jandarma büyük çaba sarf etti Oğluna teslim olması için dil döken baba: "Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum, bunu bana yapamazsın, buradan çıkışın yok oğlum, gel teslim ol"
YEREL HABERLER Gözü yaşlı babanın evladı için en zor ...
Antalya’da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu yaralandı İki aile arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs: "Ben yaptım, ben vurdum”
YEREL HABERLER Antalya’da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu ...
ALTSO Akademi kişisel gelişim seminerleri başlıyor
YEREL HABERLER ALTSO Akademi kişisel gelişim seminerleri başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.