Başkan Tütüncü, İdlib şehidinin baba ocağında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın baba ocağını ziyaret itti. İlçe ziyaretleri kapsamında Finike İlçesi’ne gelen Başkan Tütüncü’nün ilk durağı İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın baba ocağı oldu. 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın babası Salih Korkmaz’ı ve şehidimizin kabrini ziyaret etti. Finike Turunçova’daki ziyaretin ardından Başkan Tütüncü, Demre İlçesi’ne geçti. Gökyazı Mahallesi Bayrakçı Camii’nde Cuma namazına katılan Tütüncü, ilçe esnafıyla görüştü. Başkan Tütüncü’ye ziyaretleri sırasında meclis üyeleri ve AK Parti ilçe başkanları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.