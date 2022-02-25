Kazada sıkıştıkları araçtan itfaiyeciler yaralı kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, otomobilin yandan çarptığı diğer otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekibince yaralı çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi Pınarlı kavşağında meydana geldi. Osman K.'nin kullandığı 07 AHM 081 otomobil, içinde 2 kişinin bulunduğu Osman Çırağı yönetimindeki 42 U 3732 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yaralı çıkarıldı. Ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edilen Çırağı ile Atak, özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada hasar gören araç, tedbir amacıyla trafik otoparkına çekildi. Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Osman K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-02-25 16:00:33



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