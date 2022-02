Savaşan ülkelerin öğrencileri aynı sınıfta

Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çok sayıda ülkeden çocuğun eğitim gördüğü özel okulda Rus ve Ukraynalı öğrenciler, bir arada ders işliyor. Rus sınıf öğretmeni Olga Rusova, "Öğrencilerimize her zaman barışın önemini anlatıyoruz. 'Savaşa hayır' diyoruz" dedi.

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan özel okula, kentte yaşayan 10 ülkenin çocukları gidiyor. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen okulda Rus ve Ukraynalı öğrenciler, bir arada ders işliyor. 150'si Rus, 50'si Ukraynalı ve Kazakistan, Azerbaycan, ABD, Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Türkmenistan ve Tacikistan'dan toplam 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda hem Rus hem de Ukraynalı öğretmenler, aynı anda ders veriyor. Rusya'nın 3 gün önce Ukrayna'ya başlattığı askeri hareket sonrası öğretmenler barış mesajı verirken, özel Rus okulundaki eğitim aralıksız sürüyor. Ana dilin Rusça olduğu okulda, zaman zaman politikayla ilgili bilgilerin de verildiği derslerde özellikle barış dili vurgusu yapılıyor.

'SAVAŞ OLMASIN'

Ukraynalı sınıf öğretmeni İrina Biggenoğlu, "Sorunları politik çözselerdi daha iyi olurdu. Savaş olmasın. Biz burada birlikte yaşıyoruz" dedi.

Rus sınıf öğretmeni Olga Rusova ise, "Bu okulda her milletten hem öğrenci hem de öğretmen bir arada. Öğrencilerimize her zaman barışın önemini anlatıyoruz. 'Savaşa hayır' diyoruz" diye konuştu.

Savaşan iki ülkenin vatandaşı öğretmenlerinden barışın her zaman daha iyi olduğunu öğrenen öğrenciler de hep birlikte arkadaşlarıyla dostça yaşadıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ

2022-02-26 09:50:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.