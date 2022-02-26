MATSO Başkanı Güngör: "E-ticaret Türkiye'de de hızla büyüyor"

ETicaret ve Dijital Pazarlama Eğitiminin ardından düzenlenen belge töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok hızlı büyüdüğünü belirterek oda üyelerinin eticaretteki pazardan pay almalarını sağlamak için eğitimle desteklediklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Girişimcilik Akademisi tarafından üyelere yönelik düzenlenen eğitim ve seminerler sürüyor. MATSO tarafından üyelerine yönelik olarak toplantı salonu’nda eticarete giriş, Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimi, Google ads reklamcılığı, Google Analytics olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşen “ETicaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi”, Eğitmen Raşit Doğan tarafından verildi. İki gün süren ve yoğun katılımın olduğu eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör tarafından verildi.

"Eticaret büyüyor"

Sertifika töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok hızlı büyüdüğünü belirterek Oda üyelerinin eticaretteki pazardan pay almalarını sağlamak için eğitimle desteklediklerini söyledi. Hedeflerinin Oda üyelerini ve çalışanlarını değişen dünyadaki alışveriş alışkanlıklarına göre hazırlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Güngör, pandemi döneminde eticaretin çok fazla önem kazandığını söyledi.

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sanal ortamda daha fazla zaman geçirildiğini kaydeden Güngör, “üyelerimizin değişen çağa göre ayak uydurarak eticarette başarılı olmalarına katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen ödeme sistemleri altyapısı ile Türkiye eticaretin gelişimi için önemli bir potansiyele sahip. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de eticaretin önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Bu nedenle eticaret ile ilgili eğitim düzenledik. Bu tür eğitim ve seminerlerimiz sürecek" diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.